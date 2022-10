Jimmy H10 Pro, scopa elettrica snodabile con luce LED | Test & Recensione

Se volete pulire la casa e smettere di abbassarvi per aspirare sotto ogni mobile, Jimmy H10 Pro è la soluzione ideale che integra funzionalità e praticità in un unico grande prodotto.

Jimmy H10 Pro è uno strumento di pulizia all'avanguardia, in grado di rilevare la polvere e lo sporco consigliandovi sulla stato di pulizia della superficie trattata. Tra i suoi punti di forza vanta inoltre anche un tubo snodabile che vi permette di pulire sotto i mobili senza abbassarvi, quasi un unicum nel suo genere, e una spazzola motorizzata che dispone di 6 luci LED automatiche per illuminare le zone buie. Lato accessori è una delle più complete del mercato con lancia, prolunga flessibile, spazzola con setole dure e l'immancabile stand su cui mettere a riposo l'aspirapolvere. L'autonomia a velocità intermedia, quella standard, è un po' sottotono (solo 20 minuti) e il serbatoio non è tra i più capienti del settore, ma se non avete una casa troppo grande sono cose che non vi daranno alcun problema.

Come è fatta

Nella confezione troverete molti accessori. Lo stand in cui appoggiare l'aspirapolvere quando inutilizzata, che offre anche lo spazio per alcuni accessori. La testa principale, la spazzola con setole dure, la testa piccola per la pulizia dei tessuti, la batteria intercambiabile, un tubo prolunga flessibile per arrivare più facilmente nei piccoli spazi con gli accessori, la lancia, e il tubo principale che essendo dotato di uno snodo permette anche d’infilarsi sotto i mobili bassi, senza dover piegare troppo la schiena.

Il serbatoio di raccolta è montato orizzontalmente, non è molto capiente, ma probabilmente andrà più che bene anche per una pulizia profonda della casa. La messa in opera è molto semplice e intuitiva, basterà collegare la batteria e l’accessorio che vorrete usare. Un tasto di accensione è posto sopra al manico, accanto a un altro tasto che permette di cambiare modalità d’uso, cioè potenza di aspirazione. Uno schermo LED mostra quindi la modalità d’uso scelta e soprattutto l’autonomia rimanente.

Come pulisce

Jimmy H10 Pro è dotata di un motore da 650 watt in grado di raggiungere, alla massima velocità, una potenza aspirante di 245 AW, un valore elevato che la rende idonea anche alla pulizia di tappeti o tessuti oppure mobili, come ad esempio letti o divani. In questi ultimi casi offre il meglio in modalità “aspirapolvere compatta”, cioè collegando gli accessori direttamente al motore principale.

Interessante la presenza di LED sulla spazzola principale che illuminano il pavimento e fanno risaltare polvere e sporcizia. A volte, soprattutto in ambienti molto luminosi, non si riesce a vedere bene la quantità di sporco e grazie ai LED potremo effettuare una pulizia più accurata.

Lo schermo LED torna nuovamente utile mostrando anche gli indicatori di particelle di polvere raccolta. In pratica è stato montato un sensore in grado di percepire quattro dimensioni di particelle di polvere (espressi in micron), e la loro quantità. La dimensione della polvere è inserita in un piccolo cerchio e più materia viene rilevata più la circonferenza del cerchio sarà completa. È un indicatore che vi permette di capire quanto “insistere” nella pulizia, con l’obiettivo di eliminare tutte le particelle di polvere.

Ovviamente è presente un filtro, facilmente smontabile e lavabile / sostituibile che blocca queste particelle dopo che vengono aspirate, per evitare che vengano nuovamente immesse nell’ambiente.

Autonomia

In modalità a potenza ridotta, senza spazzola motorizzata, potrete arrivare anche a un’ora e mezza di autonomia. Difficilmente però la userete in questo modo, è più probabile che utilizzerete la modalità di aspirazione intermedia; in questo caso, con la spazzola motorizzata, abbiamo misurato circa una ventina di minuti di autonomia, mentre con un altro accessorio arriverete a circa mezz’ora. Dimezzate questi tempi in modalità di aspirazione massima.

Nella nostra prova l’autonomia è sempre stata sufficiente ad effettuare le pulizie di un appartamento di un centinaio di metri quadri circa. In ogni caso, essendo la batteria rimovibile e ricaricabile senza la necessità di collegarla all’aspirapolvere, potrete acquistare una batteria aggiuntiva se ne avrete la necessità.