Proscenic F20, aspirapolvere e lavapavimenti senza filo | Recensione

Tra i difetti, o meglio, tra i punti migliorabili, ritroviamo alcune caratteristiche condivise con moltissimi altri modelli di questa fascia di prezzo. Non è molto maneggevole, quindi se avete molte zone della casa con mobili o superfici basse farete un po’ di fatica; non arriva a pulire completamente a ridosso delle pareti, lasciando un centimetro circa ai lati; se avete pavimenti scuri o molto riflettenti, potreste notare il passaggio del rullo o delle ruote posteriori in gomma. Purtroppo questi ultimi difetti sono generici della categoria, ma è necessario ricordare che permangono anche su questo modello.

Se cercate un aspirapolvere e lavapavimenti con una lunga durata della batteria e serbatoi dell’acqua capienti, Proscenic F20 può fare al caso vostro. Non è perfetta in tutto, ma offre buone qualità. Vediamo come è fatta e se è adatta alle vostre necessità.

Come è fatta

All’interno della confezione, assieme all’aspirapolvere, rullo, alimentatore e alcuni accessori di pulizia, come, ad esempio, uno scovolino per pulire a fondo i serbatoi, c’è anche la base di ricarica e parcheggio che mostra subito alcune particolarità di Proscenic F20, cioè la possibilità di ricaricare una seconda batteria e dei LED di sterilizzazione che si attivano sulla spazzola durante la procedura di auto pulizia.

Il design dell’aspirapolvere è quello classico, cioè con due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno in cui viene aspirata l’acqua sporca. Uno schermo superiore mostra la modalità di funzionamento e sul manico sono presenti i pulsanti per l’accensione e il cambio di modalità. Un ulteriore pulsante serve per attivare il ciclo di autopulizia.

È possibile controllare lo stato di funzionamento anche tramite un’applicazione, disponibile sia per iOS sia per Android. Dopo aver scaricato l’applicazione (Proscenic) si procede tramite il classico processo di connessione al wi-fi di casa; la procedura è passo passo, e consiste nel collegarsi alla rete wi-fi propagata dall’aspirapolvere stessa per poi scegliere la connessione di casa, di cui vi verrà richiesta la password. Una volta conclusa l’operazione potrete, tramite l’app, verificare lo stato di salute, cioè le condizioni dei serbatoi, lo stato della spazzola e della batteria. Sono informazioni non particolarmente utili; prima di tutto perché non avrete bisogno dell’app per sapere quando l’acqua nel serbatoio principale sarà quasi finita e nemmeno la percentuale di carica rimanente della batteria, dato che queste informazioni saranno visualizzate sullo schermo informativo integrato. Potrete anche scegliere la modalità di aspirazione o avviare il ciclo di autopulizia.

Ad eccezione della possibilità di scegliere la lingua, poiché l’aspirapolvere parlerà indicando la modalità d’uso o lo stato di ricarica della batteria (c’è anche l’italiano), il volume e la possibilità di mettere in muto; per il resto l’applicazione non è molto utile, a meno che non vogliate tenere traccia delle vostre statistiche di pulizia. Forse l’unica altra voce interessante è lo stato di usura della spazzola e del filtro, ma essendo indicazioni unicamente statistiche, basate sulla quantità d’ore d’uso, una buona manutenzione generale risolve il problema.

Come pulisce

La preparazione all’uso consiste unicamente nel riempire il serbatoio con dell’acqua e del detergente. Dopo averla accesa potrete scegliere tra la modalità “smart”, in cui nella maggior parte dei casi la potenza di aspirazione sarà ridotta. Se l’aspirapolvere dovesse incontrare molto sporco, aumenterà la potenza di aspirazione, ma nel nostro caso non è mai accaduto. Se invece volete un’aspirazione più potente, potrete selezionare la modalità “Max” che aumenta al massimo la potenza, diventando nel contempo molto rumorosa. Rispetto ad altre aspirapolvere è stata aggiunta una modalità disinfettante, dunque l’acqua pulita viene trattata tramite elettrolisi. Diversi studi parlano del potere disinfettante dell’acqua elettrolizzata, di conseguenza potreste voler fare a meno dell’uso di detergenti aggressivi e usare questa versione “ecologica” del disinfettante per pulire i vostri pavimenti. Non abbiamo potuto, in fase di prova, verificare effettivamente la carica batterica delle superfici lavate, quindi dobbiamo fidarci di quello che ci dice il produttore. Infine c’è una modalità di aspirazione, il cui unico scopo è rimuovere l’acqua dalla superficie più velocemente, così da asciugare quest’ultima in pochissimo tempo.

Non è leggera ma nemmeno troppo pesante, fintanto che si tratti di passarla sul pavimento o alzarla leggermente su un dislivello non sarà un problema. Più scomoda invece, se vorrete portarla da un piano all’altro, ma in ogni caso non è differente rispetto alle molte concorrenti.

Il serbatoio dell’acqua sporca è fatto in maniera tale da trattenere le particelle solide più ingombranti. Pulire le singole componenti richiede un po’ di tempo per via della complessità della struttura, ma non è niente di complicato.

È stato ridotto di molto l’ingombro laterale, sempre rispetto ad altre aspirapolvere lavapavimenti dal prezzo simile, ma non è ancora in grado di arrivare completamente contro i muri, lasciando poco meno di un centimetro per parte. Avendo tuttavia il rullo libero nella parte frontale, cioè senza una copertura, potrete spingerlo completamente contro lo zoccolino, anche se rimarrà circa mezzo centimetro non coperto per via della forma tonda.

La manutenzione è semplificata dalla possibilità di smontare il rullo abbastanza facilmente, rimuovendo un fianchetto, agendo su due pulsanti da afferrare e premere con due dita di una mano. La copertura superiore si può anch’essa rimuovere facilmente con lo stesso metodo, liberando completamente la zona della spazzola per una pulizia minuziosa. Generalmente il ciclo di autopulizia è sufficiente per mantenere tutta la spazzola abbastanza pulita, ma ogni tanto è comodo poterla pulire più a fondo.

Autonomia

In modalità Smart, dove la velocità di aspirazione sarà prevalentemente bassa, potrete contare su un’autonomia tra i 35 e i 45 minuti, quindi più che sufficiente per pulire case e appartamenti molto grandi. La ricarica completa della batteria richiede fino a quattro ore, ma se avete bisogno di maggiore autonomia, potete acquistare una seconda batteria da caricare in contemporanea tramite la base di supporto.