I migliori barbecue a gas del 2022

Se siete interessati a questo tipo di soluzione, che evita di inquinare creando residui di carbonella e mantiene il sapore dei prodotti intantto, in questa guida non solo vi mostreremo i barbecue a gas migliori del mercato, ma vi aiuteremo anche nella scelta. Tutto questo tramite una serie di consigli e accortezze sull'acquisto per non ritrovarsi con una di quelle ferraglie da discount che al terzo utilizzo vanno già in fiamme!

Partiamo proprio dal gusto: i barbecue a gas lasciano intantto il gusto della carne grigliata risultando però meno aggressivi sui cibi rispetto a quelli a carbonella. A differenza di questi infatti funzionano con una bombola di gas che accende la fiamma tramite un pulsante per l'avviamento elettrico. Attenzione però perché come già anticipato non è come cuocere il cibo su un fornello, nonostante le versioni più avanzate di questi barbecue abbiano anche un fornellino elettrico per la preparazione di salse o stufati.

Con l'arrivo dell'estate e dei primi caldi la voglia di uscire in giardino è tanta e anche quella di passare delle serate in famiglia a grigliare arrosti di carne, pesce o verdure sul barbecue. Se però non siete amanti della carbonella e state cercando una soluzione diversa, benvenuti nella guida ai migliori barbecue a gas del momento che sapranno dare un gusto unico ai vostri piatti.

Sempre da Sochef arriva anche un barbecue dalle ottime caratteristiche tecniche e da un prezzo niente male. Il nome di questo prodotto è Sochef Golosone , e possiede ben 4 bruciatori in acciaio inossidabile con un sistema di cottura con pietra lavica o australiano (entrambi in dotazione). Naturalmente, essendo un prodotto premium, il Golosone vanta un'area di cottura ampia (72,2 x 43,8 cm), una coppia di griglie in ferro smaltato e una piastra in ghisa. Se amate sperimentare con il cibo, i vari sistemi di cottura di questo barbecue riusciranno sicuramente a soddisfare le vostre esigenze!

Questi BBQ a gas rappresentano l’essenza dei prodotti a marchio Sochef, durevoli nel tempo grazie alla struttura imponente col coperchio in acciaio inox. La potenza dei bruciatori consentono di raggiungere temperature elevatissime senza alcuna dispersione di calore. Perfetti per i cibi dalle diverse consistenze, sarà possibile grigliare sia utilizzando la pietra lavica che i bruciatori coperti dai diffusori antifiammata impiegati per la cottura del metodo australiano, per una cottura in tutta sicurezza, grazie alle griglie a “V” che faranno defluire ancor prima i grassi, per una cucina sana.

Tra le migliori soluzioni di questo segmento di mercato, c’è il Char-Broil Advantage Series 345S , un barbecue di fascia alta che si contraddistingue per la sua struttura elegante e minimalista. Il sistema di cottura è basato sulla tecnologia TRU-Infrared , già visto nel "fratello più grande" che permette una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi cotti decisamente meglio e un consumo di gas inferiore del 30%. Non mancano, inoltre, una griglia smaltata e un piano di lavoro in ghisa . Ottimo se avete un occhio di riguardo per i consumi!

Sistema di cottura Tru-Infrared, piastre in acciaio inox, accensione elettrica Surefire e termometro sul coperchio, sono solo alcune delle grandi caratteristiche di questo barbecue a gas perfetto per scaldare il cibo uniformemente ed offrire una carne tenere e gustosa.

Questo barbecue è caratterizzato da tre bruciatori in ghisa ad alte prestazioni , che possono raggiungere i 14 kW. Per quanto concerne le opzioni di cottura, oltre alla griglia, è presente una piastra in ghisa smaltata divisa in 2 parti da 60 x 46 cm. La struttura , invece, è stata realizzata interamente in metallo e legno . Presenti anche 2 ruote bloccabili che lo rendono adatto agli spostamenti. Insomma, per poco più di 250 euro è davvero difficile chiedere di meglio!

Adelaide 3 Woody DualGas - la combinazione di bruciatori potenti e di un elegante carrello in legno. L’abbinamento di legno d’acacia e acciaio verniciato rende i barbecue Adelaide 3 Woody DualGas ideale per chi ritiene che lo stile e il design siano di pari importanza rispetto alle prestazioni di cottura. L’Adelaïde® 3 Woody, un evergreen della famiglia Campingaz®, da oggi disponibile con doppia alimentazione Dual Gas (Metano/GPL). Adelaide 3 Woody DualGas è dotato di una doppia superficie di cottura composta da griglia e piastra, per soddisfare tutti i tipi di appetito.

Nettamente più costoso del precedente, questo barbecue è però un vero campione di questo settoreo. Si tratta a tutti gli effetti di un barbecue performante, caratterizzato da un sistema di cottura basato sulla tecnologia TRU-Infrared . Tra le sue specifiche tecniche troviamo ben 4 fuochi frontali e laterali che consentono di distribuire efficacemente il calore su tutta la piastra, un fattore che rende i cibi ancora più succulenti. Rispetto alle altre soluzioni, questo prodotto vanta anche uno scaldavivande per tenere al caldo il cibo cotto , oppure ideale per panini, hamburger o baguette. Il prodotto perfetto se volete diventare dei veri maghi della griglia!

I barbecue Performance 440S di Char-Broil sono caratterizzati da un design elegante, frutto di una lavorazione di alta qualità. Si caratterizza per la tecnologia TRU-Infrared che lo distingue da altri prodotti presenti sul mercato. TRU-Infrared impedisce lo sviluppo di fiammate che possono spesso bruciare i cibi, è in grado di diffondere uniformemente il calore per una cottura perfetta e per alimenti fino al 50% più succulenti.

Appartenente alla scuderia Sochef, il barbecue a gas Mistergusto si presenta con una serie di funzionalità da non sottovalutare per creare una sana grigliata con amici e parenti. Questo articolo, infatti, possiede un sistema di cottura a diffusione , e riesce ad erogare ben 11 kW di potenza attraverso i suoi tre bruciatori in acciaio inossidabile. L’area di cottura è di ben 64 x 44 cm, suddivisa in tre griglie in acciaio smaltato. Oltre a tutto questo, sono presenti anche un coperchio in acciaio con maniglione, un indicatore di temperatura e una dispensa centrale con anta ed alloggio per la bombola. Per non parlare anche del fornello laterale. In pratica il meglio dei barbecue più costosi ad un prezzo davvero inferiore!

Design elegante e raffinato. Professionalità elevata garantita dal metodo Australiano. Il calore si diffonde sull’intera superfice e il controllo della cottura consente la preparazione di cibi, per consistenza e per sapore, capaci di soddisfare qualsiasi preferenza gastronomica.

Superficie di cottura e struttura

Uno dei primissimi fattori da considerare prima dell’acquisto è certamente la superficie di cottura, in quanto è assai importante saper scegliere la dimensione in base alle proprie esigenze. Infatti, esistono diverse tipologie, tutte caratterizzati da una diagonale differente per rispondere, chiaramente, a diverse richieste. Oltre a ciò, è necessario anche tenere a bada a diverse componenti, vale a dire:

Diagonale della superficie . Come specificato, rappresenta sicuramente l’aspetto più importante prima dell’acquisto. Attualmente in commercio esistono diverse tipologie, infatti un barbecue a gas con una superficie minima è grado di cuocere fino a 10 hamburger contemporaneamente, mentre una media può ospitarne fino a 18 e una grande fino a 28.

. Come specificato, rappresenta sicuramente l’aspetto più importante prima dell’acquisto. Attualmente in commercio esistono diverse tipologie, infatti un barbecue a gas con una superficie minima è grado di cuocere fino a 10 hamburger contemporaneamente, mentre una media può ospitarne fino a 18 e una grande fino a 28. Fornello laterale . Esistono anche prodotti che possiedono un fornello laterale, capace di velocizzare la cottura di alimenti o persino tenere a caldo le pietanze appena cotte, oppure sughi o altri tipi di alimenti.

. Esistono anche prodotti che possiedono un fornello laterale, capace di velocizzare la cottura di alimenti o persino tenere a caldo le pietanze appena cotte, oppure sughi o altri tipi di alimenti. Qualità della griglia . La griglia rappresenta un accessorio di vitale importanza, ed è necessario distinguerla in base al materiale di realizzazione. Esistono principalmente di due tipi, quelli in ghisa e quelli in acciaio inossidabile. Le prime garantiscono un calore uniforme, ma sono meno resistenti, mentre le seconde possiedono una grande qualità costruttiva, ma non sono perfette per la cottura. In ogni caso, quelle che consigliamo sono in acciaio inossidabile.

. La griglia rappresenta un accessorio di vitale importanza, ed è necessario distinguerla in base al materiale di realizzazione. Esistono principalmente di due tipi, quelli in ghisa e quelli in acciaio inossidabile. Le prime garantiscono un calore uniforme, ma sono meno resistenti, mentre le seconde possiedono una grande qualità costruttiva, ma non sono perfette per la cottura. In ogni caso, quelle che consigliamo sono in acciaio inossidabile. Piastra . La presenza della piastra permette di aumentare le possibilità date da un barbecue, con l’inclusione della cottura di cibi come formaggi, oppure di pezzi di carne piccoli e pane.

. La presenza della piastra permette di aumentare le possibilità date da un barbecue, con l’inclusione della cottura di cibi come formaggi, oppure di pezzi di carne piccoli e pane. Griglia rialzata. Esistono anche modelli che possiedono una griglia rialzata, e questo consente di cuocere tutti gli alimenti che non devono essere necessariamente esposti al contatto con la fiamma.

Bombola

Altro aspetto importante è la bombola, dato che è un accessorio necessario per poter cuocere tante prelibatezze. Ne esistono di 2 tipologie, ossia:

GPL . Le bombole a GPL sono facilmente trasportabili e godono di un alto potere calorifico. Possono dunque riscaldare le pietanze più velocemente rispetto ad un barbecue elettrico e/o a carbonella.

. Le bombole a GPL sono facilmente trasportabili e godono di un alto potere calorifico. Possono dunque riscaldare le pietanze più velocemente rispetto ad un barbecue elettrico e/o a carbonella. Metano. Questa materia, invece, passa direttamente per l’impianto domestico, e risulta più economico e sicuro dal punto di vista della sicurezza. Dovrete però attrezzarvi con un tubo per l'allaccio e portarlo in giardino, oppure costruire una deviazione per l'impianto domestico.

Solidità

Prima dell’acquisto di un barbecue, qualunque esso sia, bisogna tenere in considerazione un fattore molto importante, vale a dire la sua solidità. Solidità dettata da due fattori: qualità dei materiali e struttura idonea. Per quanto concerne il primo, la qualità dei materiali è una caratteristica assai fondamentale poiché consentono di aumentare le chance di tenere un prodotto per più anni. Il secondo, invece, è una conseguenza del primo perché è necessario acquistare un prodotto costruito in modo impeccabile.

Rapporto qualità/prezzo

Non tutti i prodotti assicurano un rapporto qualità/prezzo ottimale, motivo per cui nella guida abbiamo selezionato i migliori partendo dal presupposto di acquistare un barbecue non solo realizzato con ottimi materiali, ma anche in grado di farvi risparmiare qualche decina di euro. Rimanendo tra i 300 - 350 euro potrete portarvi a casa infatti un barbecue di base e perfettamente adatto a qualsiasi tipo di carne, se volete però un prodotto che vi permetta di spaziare, dotato di tutti gli accessori del caso e di livello davvero professionale, allora dovete salire e arrivare a spendere circa 600 euro.

Accessori

Gli accessori secondari sono importantissimi, soprattutto se contenuti nella confezione di vendita, perché consentono di ottenere un risparmio aggiuntivo. Tra questi vi consigliamo di preferire barbecue con le ruote, in modo da spostarli comodamente su qualsiasi superficie. Strutture con gli sportelli, utili per riporre forchettoni, palette, pinze e tutti gli utensili che usate in combo con il barbecue. Valutate poi i prodotti con il fornello laterale, utilissimo soprattutto se accompagnate ai vostri arrosti anche salse, sughi o stufati. E infine, per i perfezionisti, consigliamo di scegliere un barbecue che ha come accessorio anche il termometro sul coperchio per monitorare, continunamente, la temperatura interna del grill.