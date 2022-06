I migliori barbecue elettrici del 2022

Tra tutte le tipologie di barbecue esistenti, quegli elettrici sono i bbq più green e permettono, tramite un semplice interruttore on/off , di scaldare in breve la griglia ed iniziare subito a cucinare. Se cercate un barbecue plug and play , adatto anche ai meno avvezzi della griglia e che prepari pietanze dal sapore più leggero rispetto ai classici carboni, dovete valutare la scelta di uno di questi barbecue.

Grigliare in giardino durante l'estate è veramente un piacere proibito. Il profumo della carne, il calore della famiglia, lo sfrigolio della griglia e l'attesa di sedersi e mangiare tutto il ben di dio che avete cucinato non ha davvero prezzo. Capita però che il gusto affumicato della pietanze a carbonella possa risultare troppo deciso per alcuni. Anzi, potrebbe essere che dopo tanto tempo anche a voi i carboni inizino a risultare indigesti. Non privatevi però però della magia di una grigliata in giardino. Provate uno dei migliori barbecue elettrici di questa guida, siamo sicuri che scoprirete un modo tutto nuovo di grigliare!

Il prodotto indicato per tutto coloro che vogliono una griglia elettrica estremamente basilare . No funzioni extra, no manopole varie, no programmi e quant'altro, solo il barbecue in tutta la sua essenza e il suo potere cuocente. È dotato giusto di un vassoio porcellanato , semplicissimo da pulire che raccoglie i grassi. Se avete un parente che se la cava davvero poco con la tecnologia, questo barbecue minimal è la scelta vincente!

Per una grigliata perfetta anche in casa, senza fumi e fiamme libere, in totale sicurezza e senza rinunciare alla qualità, G3 Ferrari ha creato Galactic Grill. Grazie all’ampia superficie di cottura (50 x 28 cm), il barbecue elettrico Galactic Grill è la soluzione ideale per le esigenze di tutta la famiglia. Il suo telaio è realizzato in acciaio inox e la scocca è resistente al calore e rivestita in materiale anti-scottatura. Potenza: 2300W.

Questo di Severin è un barbecue davvero completo, perché possiede innanzitutto u na superficie di cottura di grandi dimensioni (nello specifico di 2052 centimetri quadri) e un cassetto per la raccolta di liquidi di cottura. Il BBQ elettrico Severin è particolarmente indicato per le serate in giardino, funziona da scaldavivande ed è perfetto per tutti coloro che non vogliono fare più cicli di cottura. Qualche funziona aggiuntiva avrebbe giovato, ma il prezzo è davvero vantaggioso!

Questo barbecue elettrico Severin è particolarmente indicato come barbecue da tavolo per accoglienti serate sul balcone o in giardino. Ha una superficie extralarge di 59,5 x 34,5 cm e una potenza di 2200W.

Una soluzione economica , che al tempo stesso garantisce un buon rapporto qualità/prezzo. Party Grill, possiede una griglia in acciaio inossidabile e una serpentina distribuita su tutto il vassoio per grigliare carne e pesce in modo uniforme. Non eccelle nelle dimensioni o nelle funzionalità, ma per 35 euro impossibile trovare di meglio!

Bistecchiera elettrica leggera, maneggevole e facile da utilizzare per chi ama gli spuntini veloci, ma anche cucinare in maniera più leggera carni e verdure alla griglia. Dotato di vassoio raccogli grasso e resistenza removibili, è facile da pulire dopo l'utilizzo. Potenza 2000W e dimensioni piano di 41,5 x 24 cm.

Si tratta di un prodotto dalle dimensioni ridotte , e di una discreta potenza. Rispetto agli altri barbecue, questo possiede una griglia progettata per indirizzare il grasso bollente verso il vassoio raccogli-gocce dove si raffredda e non fa fumo . Come se non bastasse, c’è la possibilità di regolare la temperatura della serpentina con una piccola manopola. Inoltre, la piastra e il vassoio sono completamente lavabili in lavastoviglie, così da semplificare la pulizia e la manutenzione. Questo barbecue è compatto anche nel prezzo e potete acquistarlo a meno di 100 euro .

La piastra di questo barbecue elettrico è progettata per indirizzare il grasso caldo nel vassoio raccogli-gocce, raffreddandolo immediatamente cosi da evitare fumo e cattivi odori. Sia la piastra che il vassoio sono lavabili in lavastoviglie. Il rivestimento infuso è di titanio, materiale durevole e resistente. Potenza di 1350W.

Rowenta GR722D Optigrill+ rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente in commercio nel campo dei barbecue elettrici. Innanzitutto, integra un “sensore automatico di cottura”, che gli permette di selezionare temperatura e il tempo di cottura autonomamente , senza dover effettuare alcuna operazione. I suoi programmi rendono questo barbecue adatto ad ogni pietanza e la doppia griglia fa di lui un gioiello per velocizzare la cottura e preparare panini!

Come scegliere i migliori barbecue elettrici

Dopo la carrellata di prodotti consigliati, è giunto il momento di spiegarvi qual è il modus operandi per scegliere i migliori barbecue elettrici. In questa guida abbiamo scelto prodotti caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato. Inoltre, troverete solo prodotti che garantiscono una buona durata nel tempo, quindi con un ciclo vitale medio-lungo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di un barbecue elettrico:

Piastra o griglia?

Coperchio grigliante

Superficie e potenza

Solidità

Rapporto qualità/prezzo

Accessori

Piastra o griglia?

Veniamo subito a quello che è il dilemma principale di questi barbecue: bbq elettrici con la piastra o con la griglia? Non c'è una tipologia migliore dipende da come vi piace che il cibo venga cotto. La griglia farà sulle pietanze le striscioline classiche della cottura lasciando cadere il grasso degli alimenti nella zona sottostante e quindi rendendoli leggermente più magri. La piastra invece cuocerà gli alimenti direttamente nel loro sughetto, una scelta più gustosa, ma anche meno dietetica.

Oltre al sapore le differenze stanno anche nella pulizia: la piastra è più facile da pulire, basta lasciarla raffreddare, sgrassarla e passarci un panno. La griglia invece va grattata con la spatola di ferro sotto l'acqua. In questi casi cercate di preferire sempre bbq elettrici che hanno la superficie cuocente che può essere smontata, altrimenti pulirla dal babrbecue risulta complesso.

Perché non entrambi? Ci sono infatti bbq elettrici che offrono entrambe le soluzioni in uno. O con griglie e piastre aggiuntive oppure con una superficie che si divide tra griglia e piastra, perfetta se volete piastra gli hamburger ed arostire le salsicce.

Coperchio grigliante

Il coperchio grigliante è un'altra delle caratteristiche su cui il consumatore rimane in dubbio. Serve davvero? La risposta è ni. Nel senso che se amata grigliare e vi piace stare davanti ai fuochi non avete bisogno di questo coperchio che è praticamente formato da una griglia superiore con cui schiacciare le pietanze. Vi basterà girare la vostra bistecca di tanto in tanto e il risultato sarà lo stesso.

Se invece non avete voglia di stare davanti al barbecue, volete cotture più veloci oppure amate preparare hamburger, sandwhich o altri panini, allora il coperchio grigliante sarà un alleato fondamentale della vostra cucina.

Superficie e Potenza

La dimensione della superficie è importante se volete cuocere più roba nel più breve tempo possibile. Se siete una coppia anche il più piccolo di queste barbecue elettrici andrà bene per voi, ma se siete una famiglia e magari volete mettere su anche qualche contorno di verdura vi consigliamo di scegliere un babrbecue elettrico con una superficie di almeno 50x30 cm.

Per quanto riguarda la potenza, calcolata in watt, consigliamo almeno un bbq elettrico con 1800 watt di potenza. Se andate sotto questo "standard" avrete praticamente delle piastre elettriche utili a bruscare il pane o cuocere la carne più sottile, ma per una bistecca potrebbe richiedere ore di cottura. Valutate quindi bene cosa dovete cuocere e scegliete un bbq elettrico della giusta potenza. Se pensate di doverci cuocere grandi tagli di carne, andate diretti su uno di almeno 2200 watt.

Solidità

Nel segmento dei barbecue è importantissimo scegliere prodotti con una qualità costruttiva elevata, perché garantisce una solidità durevole nel tempo, soprattutto dopo tantissimi cicli di utilizzo. Uno dei punti fondamentale è quindi di scegliere articoli realizzati in acciaio inossidabile e strutturalmente solidi.

I barbecue elettrici, rispetto a tutte le altre tipologie di barbecue, risultano molto solidi e ben bilanciati anche perché si tratta di veri e propri "vassoi griglianti" che possono essere appoaggiati ovunque. Non dovrete stare quindi a preoccuparvi di posizionare gambe o di trascinarveli dietro con le rotelle. Basta posizionare un tavolo, munirvi di prolunga se serve e dar eil via alla grigliata!

Rapporto qualità/prezzo

Il rapporto qualità/prezzo è un aspetto imprescindibile. Esistono prodotti molto costosi che non garantiscono una buona qualità, motivo per cui bisogna fare diverse ricerche per capire l'effettiva qualità di un prodotto. Noi abbiamo cercato di consigliarvi i migliori, dovete sapere però che già con circa 50 euro riuscirete a portarvi a casa un buon barbecue elettrico anche di noti brand.

Naturalmente si tratta di bbq poco potenti, magari privi di coperchio grigliante che fanno il loro lavoro bene, ma non egregiamente come i prodotti che trovate dai 70 euro in su. Se invece avete bisogno di una macchina professionale, ideata per grigliare in breve qualsiasi cosa allora dovete salire un bel po' con il prezzo anche se si trovano molti prodotti buoni anche intorno ai 150 euro.

Accessori

Per risparmiare in acquisti secondari, controllate inoltre che siano presenti nella confezione anche quanti più accessori possibili. Le palette e i forchettoni sono imprescindibili per qualsiasi bbq, ma anche un termometro per regolare al meglio la cottura.

Potrebbero tornarvi utili anche le spazzole in acciaio per scrostare le griglie e i panni appositi per grattare, ma non rovinare la piastra. Inoltre, visto che parliamo dei migliori barbecue elettrici, scegliete quelli con le piastre in alluminio pressofuso rimovibili e intercambiali che possono essere messe anche in lavastoviglie. Sono ottimi per grigliare senza dover pensare alla pulizia.

Infine, sempre nei bbq elettrici, è bene controllare anche i programmi. Non sono un vero e proprio accessorio fisico, ma molti babrbecue elettrici offrono diverse modalità di cottura e regolazioni che vi aiuteranno sia a cuocere meglio le pietanze, sia a decongelarle senza alterare il loro sapore.