Mobili da giardino: i migliori set del 2022

Avere un giardino è quasi come avere una seconda casa. Proprio come l'abitazione principale infatti il giardino, nonostante sia un open space unico o quasi, ha le sue zone predefinite in cui svolgere diversi tipi di attività. C'è l'area dedicata al relax, quella perfetta per il barbecue, l'angolo piscina, quello per il giardinaggio e la zona in cui accogliere ospiti e famigliari. Un paio di sedie di plastica e un tavolo sgangherato però non sono proprio il massimo dell'accoglienza, ecco perché abbiamo creato questa guida sui migliori mobili da giardino del mercato.

Dalle sedie ai tavoli di ogni materiale, fino a vere e proprie poltrone o divani angolari, passando per le panche, i bauli e i poggiapiedi. Esistono tantissimi set per impreziosire il giardino che si sposano con il design che avete scelto di dare al vostro spazio verde e, soprattutto, si adattano ad ogni budget.

In questa guida, oltre a mostrarvi una curata selezione dei migliori set di mobili da giardino in circolazione, vi parlaremo come sempre delle caratteristiche di scelta. Troverete quindi una guida completa che vi introdurrà a 360° nel mondo dei mobili da giardino, consigliandovi su cosa focalizzare la vostra attenzione per ritrovarvi con il set più adatto alle vostre esigenze.